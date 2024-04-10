Полад Бюльбюлоглу в честь праздника Рамазан принял турецкого коллегу

10 апреля Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу по случаю праздника Рамазан принял Посла Турции в России Танжу Бильгича.

10 апреля Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу по случаю праздника Рамазан принял Посла Турции в России Танжу Бильгича.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявили в пресс-службе посольства.

Посол Азербайджана тепло поздравил коллегу с окончанием священного месяца, пожелав ему и в его лице всему братскому турецкому народу процветания и благословения Всевышнего.

В свою очередь посол Турции, также поздравил Бюльбюльоглу и весь братский азербайджанский народ с праздником, пожелав дальнейших побед и новых успехов в деле восстановления освобождённых территорий.

Отметим, что во время встречи были обсуждены отдельные аспекты двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией, а также состоялся обмен мнениями по текущим вопросам региональной повестки.