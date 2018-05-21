Подписаны документы между Азербайджаном и Сербией

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Сегодня после завершения встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания документов с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Сербии Александра Вучича.

Как сообщает Report, "Совместный план действий по стратегическому партнерству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия" был подписан президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Сербии Александром Вучичем.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Республики Сербия о сотрудничестве в области здравоохранения и медицины был подписан министром здравоохранения Азербайджанской Республики Огтай Ширалиевым и министром здравоохранения Республики Сербия Златибором Лончаром.

Меморандум о сотрудничестве между министерством юстиции Азербайджанской Республики и министерством юстиции Республики Сербия подписали министр юстиции Азербайджанской Республики Фикрет Мамедов и министр юстиции Республики Сербия Нела Кубурович.

Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области карантина и защиты растений подписали министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Инам Керимов и заместитель премьер-министра, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия Зораной Михайлович.

Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о международных автомобильных перевозках было подписано министром транспорта, коммуникаций и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамином Гулузаде и заместителем премьер-министра Сербии, министром строительства, транспорта и инфраструктуры Зораной Михайлович.

Соглашение о воздушном транспорте между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия было подписано министром транспорта, коммуникаций и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамином Гулузаде и заместителем премьер-министра Сербии, министром строительства, транспорта и инфраструктуры Зораной Михайлович.