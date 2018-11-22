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    Подписаны азербайджано-туркменистанские документы

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ 22 ноября по завершении встречи в расширенном составе с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедова состоялась церемония подписания азербайджано-туркменистанских документов.

    Как сообщает Report, официальный визит президента Ильхама Алиева в Туркменистан продолжается. 

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