Подписаны азербайджано-туркменистанские документы

22 ноября, 2018 12:57

https://report.az/storage/news/96b973c50169131d3c22995a8848b7f4/9807c032-ce2b-4150-8de5-87aae63f7607_292.jpg Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ 22 ноября по завершении встречи в расширенном составе с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедова состоялась церемония подписания азербайджано-туркменистанских документов. Как сообщает Report, официальный визит президента Ильхама Алиева в Туркменистан продолжается.