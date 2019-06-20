Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, на встрече стороны обсудили ряд вопросов политической повестки дня двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве, основные аспекты Азербайджано-Американских отношений, а также приоритетным направлениям развития сотрудничества.

Собеседники обсудили текущее состояние переговорного процесса по урегулированию затянувшегося армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и необходимые для продвижения процесса шаги. Обе стороны выразили свою поддержку продолжающемуся в настоящее время переговорному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ.

Поддержка Азербайджана операциям в Афганистане была высоко оценена американской стороной, и в этом контексте заместитель госсекретаря подчеркнул стратегическое значение нашей страны.

Стороны также обсудили реализуемых в регионе по инициативе и с участием Азербайджана энергетические и транспортные проекты, а также региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.