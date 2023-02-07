По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

19:50

Для поддержки пострадавших в землетрясении, произошедшем 6 февраля в Турции и повлекшем многочисленные человеческие жертвы, по указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой фонд направляет в братскую страну гуманитарную помощь.

Как сообщает Report, в Турцию отправится специальный рейс с различными лекарственными препаратами, кислородными масками, системами фильтрации, перевязочными материалами, шинами для позвоночника, носилками и другими необходимыми медицинскими принадлежностями и оборудованием, в том числе и теплой одеждой.

Сотрудники фонда, командированные в Турцию, доставят гуманитарную помощь пострадавшим гражданам.

Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в своем соболезновании в связи с трагедией отметила, что горе турецкого народа - это и наше горе, и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Фонд Гейдара Алиева выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших во время трагедии и желает исцеления раненым.