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По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции 19:50
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 20:15
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Для поддержки пострадавших в землетрясении, произошедшем 6 февраля в Турции и повлекшем многочисленные человеческие жертвы, по указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой фонд направляет в братскую страну гуманитарную помощь.

Как сообщает Report, в Турцию отправится специальный рейс с различными лекарственными препаратами, кислородными масками, системами фильтрации, перевязочными материалами, шинами для позвоночника, носилками и другими необходимыми медицинскими принадлежностями и оборудованием, в том числе и теплой одеждой.

Сотрудники фонда, командированные в Турцию, доставят гуманитарную помощь пострадавшим гражданам.

Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в своем соболезновании в связи с трагедией отметила, что горе турецкого народа - это и наше горе, и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Фонд Гейдара Алиева выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших во время трагедии и желает исцеления раненым.

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Версия на английском языке Following instructions of Mehriban Aliyeva, Heydar Aliyev Foundation to send aid to quake victims in Turkiye
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə Heydər Əliyev Fondu Türkiyənin zəlzələ bölgəsinə humanitar yardım edir

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