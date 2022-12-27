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Письмо главы МИД Азербайджана в связи с Лачынской дорогой распространено как документ Совбеза ООН

Письмо главы МИД Азербайджана в связи с Лачынской дорогой распространено как документ Совбеза ООН Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, направленное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с ситуацией вокруг Лачынской дороги, вызванной незаконной деятельностью Армении, распространено как документ Совета Безопасн
Внешняя политика
27 декабря 2022 г. 23:19
Письмо главы МИД Азербайджана в связи с Лачынской дорогой распространено как документ Совбеза ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, направленное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с ситуацией вокруг Лачынской дороги, вызванной незаконной деятельностью Армении, распространено как документ Совета Безопасности.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В документе внимание акцентировано на том, что Армения пытается представить акцию азербайджанских активистов против незаконной экономической деятельности в зоне временного размещения российских миротворцев, как "гуманитарный кризис". Кроме того, дана подробная информация о незаконной эксплуатации природных месторождений.

В документе отмечается, что в связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов, начатой 3 декабря, азербайджанская сторона провела переговоры с командованием российского миротворческого контингента, но несмотря на достигнутую договоренность, 10 декабря для поездки азербайджанских представителей были учинены препятствия.

Кроме того, в письме говорится, что с азербайджанской стороны нет никаких ограничений и препятствий для проезда по Лачынской дороге, наоборот, азербайджанские активисты всячески содействуют упрощению передвижения гражданских автомобилей, в особенности карет скорой помощи.

Подчеркивается, что в то время, как Азербайджан выполняет все взятые на себя обязательства, Армения, грубо нарушая положения трехстороннего соглашения, использует Лачынскую дорогу для незаконных военных действий. Также дана информация о тяжелых последствиях минной опасности.

"Со времени окончания Отечественной войны и по сей день 276 граждан Азербайджана пострадали, подорвавшись на минах, из 46 погибших 35 являются гражданскими лицами", - отмечается в письме.

С текстом вышеуказанного документа можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/761/23/PDF/N2276123.pdf?OpenElement.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısının Laçın yolu ilə bağlı Quterreşə yazdığı məktub BMT TŞ-nin sənədi kimi yayılıb

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