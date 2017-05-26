 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Петр Порошенко пригласил президента Азербайджана в Украину

    Пройдет очередное заседание Совета президентов Украины и Азербайджана

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство.

    От имени народа Украины и от себя лично искренне поздравляю Вас по случаю государственного праздника – Дня Республики.

    В годы независимости Азербайджан уверенно демонстрирует высокие темпы развития, укрепляя позиции на международной арене. Это, безусловно, будет способствовать решению национального для Азербайджанской Республики вопроса восстановления территориальной целостности в международно признанных границах, относительно которого неизменной остается позиция Украины. В связи с этим мы высоко ценим позицию Азербайджана относительно поддержки территориальной целостности Украины.

    Твердо убежден, что Ваш официальный визит в Украину и проведение очередного заседания Совета президентов Украины и Азербайджана дадут мощный импульс развитию двустороннего партнерства на благо народов обеих стран. Пользуясь случаем, хотел бы подтвердить Вам приглашение совершить официальный визит в Украину в удобное для Вас время.

    Желаю Вам, глубокоуважаемый господин президент, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира, благополучия и процветания".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi