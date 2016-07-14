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    Президент Украины и премьер-министр Азербайджана обсудили реализацию ряда двусторонних проектов

    Стороны подтвердили твердую и безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Баку президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу украинского президента, на встрече собеседники обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в экономической сфере.

    В частности, была затронута реализация совместных проектов в энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах.

    Отдельное внимание собеседники уделили вопросу транспортировки азербайджанских энергоносителей по территории Украины в страны ЕС. Президент отметил, что Украина обладает соответствующим технологическим потенциалом для эффективной реализации этого проекта.

    Глава государства также предложил активно использовать потенциал украинских компаний для реализации ряда инфраструктурных проектов в Азербайджане.

    В ходе встречи Петр Порошенко и А.Раси-заде подтвердили твердую и безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана в рамках международно признанных границ.

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