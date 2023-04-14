Перуанская пресса осудила очередную военную провокацию Армении против Азербайджана

На официальном портале Федерации журналистов Перу была опубликована статья под названием "Провокации Армении против Азербайджана серьезно угрожают региональному миру и безопасности", написанная известным перуанским журналистом Рикардо Санчесом.

На официальном портале Федерации журналистов Перу была опубликована статья под названием "Провокации Армении против Азербайджана серьезно угрожают региональному миру и безопасности", написанная вице-президентом организации, известным перуанским журналистом Рикардо Санчесом.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Ссылаясь на информацию МИД Азербайджана, автор отмечает, что 11 апреля подразделения ВС Армении совершили очередную провокацию, обстреляв позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении Лачинского района. В результате, трое наших военнослужащих стали шехидами.

В статье подчеркивается, что вся ответственность лежит на Армении, которая игнорирует нормы и принципы международного права, и что такие действия не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и представляют серьезную угрозу региональному миру и безопасности.