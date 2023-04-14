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Перуанская пресса осудила очередную военную провокацию Армении против Азербайджана

Перуанская пресса осудила очередную военную провокацию Армении против Азербайджана На официальном портале Федерации журналистов Перу была опубликована статья под названием "Провокации Армении против Азербайджана серьезно угрожают региональному миру и безопасности", написанная известным перуанским журналистом Рикардо Санчесом.
Внешняя политика
14 апреля 2023 г. 05:12
Перуанская пресса осудила очередную военную провокацию Армении против Азербайджана

На официальном портале Федерации журналистов Перу была опубликована статья под названием "Провокации Армении против Азербайджана серьезно угрожают региональному миру и безопасности", написанная вице-президентом организации, известным перуанским журналистом Рикардо Санчесом.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Ссылаясь на информацию МИД Азербайджана, автор отмечает, что 11 апреля подразделения ВС Армении совершили очередную провокацию, обстреляв позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении Лачинского района. В результате, трое наших военнослужащих стали шехидами.

В статье подчеркивается, что вся ответственность лежит на Армении, которая игнорирует нормы и принципы международного права, и что такие действия не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и представляют серьезную угрозу региональному миру и безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Peru mətbuatında Ermənistanın Azərbaycana qarşı son hərbi təxribatı pislənib

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