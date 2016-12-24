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    Патриарх Кирилл: Президент Ильхам Алиев совершает высокое государственное служение на благо Родины и народа

    В мире Вас знают как опытного политика и настоящего профессионала, способного решать самые непростые вопросы

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание. 

    Как сообщает Report, в послании говорится: 

    "Сердечно поздравляю Вас с 55-летием.

    В мире Вас знают как опытного политика и настоящего профессионала, способного решать самые непростые вопросы. Продолжая дело своего отца, уважаемого Гейдара Алирза оглу, Вы самоотверженно совершаете высокое государственное служение на благо Родины и народа.

    Сегодня Азербайджан активно развивается в социально-экономическом и в культурном планах. Отрадно свидетельствовать, что немалое внимание в своей работе Вы уделяете поддержке межнационального и межрелигиозного мира в республике.

    Выражаю надежду на укрепление плодотворного взаимодействия государственной власти и Бакинской епархии Русской Православной Церкви, направленного на сохранение в обществе гражданского согласия и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей.

    Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, душевного мира и успехов во всех благих делах и начинаниях".

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