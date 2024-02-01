О нас

Пашинян: Декларация о независимости Армении является препятствием на пути к миру с Азербайджаном

Пашинян: Декларация о независимости Армении является препятствием на пути к миру с Азербайджаном Декларация о независимости Армении от 1990 года, где есть упоминание о "Нагорном Карабахе", является препятствием на пути к миру в регионе.
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 21:04
Пашинян: Декларация о независимости Армении является препятствием на пути к миру с Азербайджаном

Декларация о независимости Армении от 1990 года, где есть упоминание о "Нагорном Карабахе", является препятствием на пути к миру в регионе.

Как передает Report, об этом заявил в интервью Общественному радио Армении премьер-министр Никол Пашинян.

"Вопрос: наша государственная политика должна основываться на решении Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного Совета Армении, согласно которому Армения и Нагорный Карабах должны быть объединены, как это прописано в Декларации о независимости? Если так, то это значит, что у нас сейчас будет война, мира мы не добьемся", - сказал он.

В эфире Общественного радио армянский премьер напомнил о трех краеугольных камнях Декларации о независимости и заявил, что именно они помешали Армении развиваться и улучшать отношения с соседями.

Напомним, что Президент Азербайджана ранее подчеркнул, что мира можно достичь, если положить конец этим претензиям, внести изменения в Конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы. Подчеркнув важность скорейшего осуществления этого в Армении, глава государства сказал, что начало внутренних дискуссий по этому вопросу в Армении в настоящее время рассматривается как позитивный шаг, и это может создать хорошую возможность для скорейшего завершения мирного процесса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistanın Müstəqillik Bəyannaməsi Azərbaycanla sülhə maneədir

Другие новости из категории

Омбудсмен встретилась с Генсеком Межпарламентского союза
ФотоОмбудсмен встретилась с Генсеком Межпарламентского союза
1 февраля 2024 г. 19:46
Более 80 наблюдателей от ПА ОБСЕ прибудут в Азербайджан на внеочередные президентские выборы
Более 80 наблюдателей от ПА ОБСЕ прибудут в Азербайджан на внеочередные президентские выборы
1 февраля 2024 г. 19:23
Глава МИД России встретился с послами стран СНГ
Глава МИД России встретился с послами стран СНГ
1 февраля 2024 г. 17:38
Спикер: Никогда не подвергала сомнению, что Карабах - это Азербайджан
Спикер: Никогда не подвергала сомнению, что Карабах - это Азербайджан
1 февраля 2024 г. 17:26
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
1 февраля 2024 г. 17:17
Спикер парламента Чехии: Нынешний визит поможет укрепить сотрудничество с Азербайджаном
Спикер парламента Чехии: Нынешний визит поможет укрепить сотрудничество с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 17:12
Президент: Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа подливать масла в огонь
Президент: Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа "подливать масла в огонь"
1 февраля 2024 г. 17:10
Президент Азербайджана предупредил ПАСЕ
Президент Азербайджана предупредил ПАСЕ
1 февраля 2024 г. 17:10
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
1 февраля 2024 г. 16:59
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза
1 февраля 2024 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi