Пашинян: Декларация о независимости Армении является препятствием на пути к миру с Азербайджаном

Декларация о независимости Армении от 1990 года, где есть упоминание о "Нагорном Карабахе", является препятствием на пути к миру в регионе.

Декларация о независимости Армении от 1990 года, где есть упоминание о "Нагорном Карабахе", является препятствием на пути к миру в регионе.

Как передает Report, об этом заявил в интервью Общественному радио Армении премьер-министр Никол Пашинян.

"Вопрос: наша государственная политика должна основываться на решении Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного Совета Армении, согласно которому Армения и Нагорный Карабах должны быть объединены, как это прописано в Декларации о независимости? Если так, то это значит, что у нас сейчас будет война, мира мы не добьемся", - сказал он.

В эфире Общественного радио армянский премьер напомнил о трех краеугольных камнях Декларации о независимости и заявил, что именно они помешали Армении развиваться и улучшать отношения с соседями.

Напомним, что Президент Азербайджана ранее подчеркнул, что мира можно достичь, если положить конец этим претензиям, внести изменения в Конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы. Подчеркнув важность скорейшего осуществления этого в Армении, глава государства сказал, что начало внутренних дискуссий по этому вопросу в Армении в настоящее время рассматривается как позитивный шаг, и это может создать хорошую возможность для скорейшего завершения мирного процесса.