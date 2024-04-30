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Джейхун Байрамов выступил на 3-м заседании Экономического форума "ЛАГ-ЦА-Азербайджан"

Джейхун Байрамов выступил на 3-м заседании Экономического форума "ЛАГ-ЦА-Азербайджан" Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 3-м заседании Экономического форума сотрудничества "Лига арабских государств – Центральная Азия – Азербайджанская Республика".
Внешняя политика
30 апреля 2024 г. 14:31
Джейхун Байрамов выступил на 3-м заседании Экономического форума ЛАГ-ЦА-Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 3-м заседании Экономического форума сотрудничества "Лига арабских государств – Центральная Азия – Азербайджанская Республика" в Дохе.

Как передает Report, сообщение об этом распространил МИД Азербайджана на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"В ходе встречи было подчеркнуто наличие огромного потенциала сотрудничества в различных областях, включая энергетическую безопасность, возобновляемые источники энергии, коммуникации, туризм, сельское хозяйство и высокотехнологичные отрасли. Говоря о подготовке к COP29, Джейхун Байрамов также отметил, что данная конференция может служить платформой для арабских стран и стран Центральной Азии для укрепления сотрудничества в области борьбы с изменением климата. Участники были проинформированы о постконфликтной ситуации в регионе и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Foreign Minister speaks at Forum in Qatar
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Ərəb Dövlətləri Liqasının forumunda COP29-da hazırlıqdan danışıb - YENİLƏNİB

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