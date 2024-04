Джейхун Байрамов выступил на 3-м заседании Экономического форума "ЛАГ-ЦА-Азербайджан"

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 3-м заседании Экономического форума сотрудничества "Лига арабских государств – Центральная Азия – Азербайджанская Республика" в Дохе.

"В ходе встречи было подчеркнуто наличие огромного потенциала сотрудничества в различных областях, включая энергетическую безопасность, возобновляемые источники энергии, коммуникации, туризм, сельское хозяйство и высокотехнологичные отрасли. Говоря о подготовке к COP29, Джейхун Байрамов также отметил, что данная конференция может служить платформой для арабских стран и стран Центральной Азии для укрепления сотрудничества в области борьбы с изменением климата. Участники были проинформированы о постконфликтной ситуации в регионе и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.