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Власти Палестины осудили решение конгрессменов запретить въезд в США всем членам ООП

Власти Палестины осудили решение конгрессменов запретить въезд в США всем членам ООП Палестинские власти выступили с осуждением решения американских конгрессменов запретить въезд в США всем членам Организации освобождения Палестины (ООП), передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 20:42
Власти Палестины осудили решение конгрессменов запретить въезд в США всем членам ООП

Палестинские власти выступили с осуждением решения американских конгрессменов запретить въезд в США всем членам Организации освобождения Палестины (ООП), передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Администрация президента Палестины выразила осуждение в связи с решением Палаты представителей запретить въезд членам ООП в США", - говорится в сообщении палестинского информационного агентства WAFA.

В администрации подчеркнули, что "решение Палаты представителей противоречит ранее заявленным шагам властей США и негативно повлияет на их роль и авторитет в урегулировании палестино-израильского конфликта на основе международной легитимности, в соответствии с двухгосударственным принципом" (подразумевает мирное сосуществование палестинского и израильского государств).

"Решение Палаты представителей США является опасным, оно наносит ущерб правам палестинского народа, отвергает резолюцию ООН, признающую права палестинского народа и признающую ООП единственным законным представителем палестинского народа", - указано в коммюнике администрации. "Это решение не служит усилиям, прилагаемым на всех уровнях для создания соответствующего климата в интересах стабильности и безопасности во всем регионе", - подытожили палестинские власти.

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