Отложена презентация книги посла Марокко Хасана Хами

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Намеченная на 13 февраля презентация книги посла Марокко в Азербайджане Хасана Хами "Sparkling Ashes Over the Rainbow" (Блестящий пепел над радугой) перенесена.

Как сообщил Report посол Х.Хами причиной этому стала гибель в автомобильной аварии супруги главы издательства "Ганун", журналиста Шахбаза Худуоглу.

Посол добавил, что новая дата презентации пока не определена.

Отметим что, основной темой книги является проблема глобального потепления и изменения климата вследствие деятельности человека. Одним из персонажей романа является азербайджанская журналистка, которая посетила международную конференцию по климату в Копенгагене.