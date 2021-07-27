О нас
Report Georgia
Аудио новости

Омбудсмен проинформировала представителей ПАСЕ о совершенных Арменией преступлениях

Омбудсмен проинформировала представителей ПАСЕ о совершенных Арменией преступлениях Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла членов делегации Комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Внешняя политика
27 июля 2021 г. 18:15
Омбудсмен проинформировала представителей ПАСЕ о совершенных Арменией преступлениях

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла членов делегации Комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Во встрече, состоявшейся в Аппарате омбудсмена, приняли участие докладчик по теме "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном" Пол Гаван, руководитель секретариата комитета Марк Невил и представитель Бакинского офиса Совета Европы Кирило Бойчениук.

Омбудсмен Сабина Алиева проинформировала гостей о деятельности, осуществляемой в связи с расследованием нарушений международного гуманитарного права и прав человека в ходе Отечественной войны и в послевоенный период. Гостям были представлены фактологические материалы о совершении атак вооруженными силами Армении на гражданские населенные пункты Азербайджана из запрещенного оружия в период 44-дневной войны.

Было отмечено, что по результатам проведенных расследований в населенных пунктах, разрушенных в ходе этих атак, были подготовлены специальные доклады, основанные на доказательствах нарушения гуманитарного права, эти доклады были направлены в соответствующие международные организации. В этих отчетах отражена информация о погибших и раненых во время войны гражданских лицах, в том числе детях, ставших жертвами войны, полностью или частично разрушенных исторических и культурных памятниках, а также факты пыток и жестокого обращения армян с азербайджанскими военнопленными и заложниками.

Наряду с этим, омбудсмен проинформировала гостей о подготовленном отчете о противотанковых и противопехотных минах, установленных Арменией в период оккупации азербайджанских территорий, подчеркнув, что мины угрожают миру и создают серьезные препятствия для восстановления жизни в регионе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ombudsman AŞPA nümayəndələrinə Ermənistanın cinayətləri barədə məlumat verib

Экслюзивные новости

Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
27 июля 2021 г. 15:02
Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
ФотоКапитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
26 июля 2021 г. 12:00
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
26 июля 2021 г. 09:55
Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi