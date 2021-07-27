Омбудсмен проинформировала представителей ПАСЕ о совершенных Арменией преступлениях

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла членов делегации Комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла членов делегации Комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Во встрече, состоявшейся в Аппарате омбудсмена, приняли участие докладчик по теме "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном" Пол Гаван, руководитель секретариата комитета Марк Невил и представитель Бакинского офиса Совета Европы Кирило Бойчениук.

Омбудсмен Сабина Алиева проинформировала гостей о деятельности, осуществляемой в связи с расследованием нарушений международного гуманитарного права и прав человека в ходе Отечественной войны и в послевоенный период. Гостям были представлены фактологические материалы о совершении атак вооруженными силами Армении на гражданские населенные пункты Азербайджана из запрещенного оружия в период 44-дневной войны.

Было отмечено, что по результатам проведенных расследований в населенных пунктах, разрушенных в ходе этих атак, были подготовлены специальные доклады, основанные на доказательствах нарушения гуманитарного права, эти доклады были направлены в соответствующие международные организации. В этих отчетах отражена информация о погибших и раненых во время войны гражданских лицах, в том числе детях, ставших жертвами войны, полностью или частично разрушенных исторических и культурных памятниках, а также факты пыток и жестокого обращения армян с азербайджанскими военнопленными и заложниками.

Наряду с этим, омбудсмен проинформировала гостей о подготовленном отчете о противотанковых и противопехотных минах, установленных Арменией в период оккупации азербайджанских территорий, подчеркнув, что мины угрожают миру и создают серьезные препятствия для восстановления жизни в регионе.