Омбудсмен Азербайджана встретилась с председателем парламента Турции

На встрече также обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества

Продолжается официальный визит уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в Турцию.

Как сообщили Report в Аппарате Омбудсмена, в рамках визита Сабина Алиева встретилась с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, главой парламентской комиссии по правам человека Хаканом Чавушоглу, главой комиссии по обращениям Михримах Белма Сатыр и рядом депутатов.

В ходе встречи Мустафа Шентоп высоко оценил уровень азербайджано-турецких межпарламентских связей, отметив, что дружественные и братские отношения между Турцией и Азербайджаном основаны на глубоких исторических корнях и взаимном доверии.

Глава комиссии ВНСТ по правам человека Хакан Чавушоглу проинформировал о деятельности возглавляемой им комиссии и работе, проводимой в направлении защиты прав человека. Участвовавшие на встрече турецкие парламентарии сердечно поздравили весь азербайджанский народ с великой победой, подчеркнув, что это гордость для всего тюркского мира.

Омбудсмен Сабина Алиева предоставила широкую информацию о реформах, осуществляемых в Азербайджане в сфере защиты прав и свобод человека, принятых нормативно-правовых актах, в том числе о сотрудничестве омбудсмена с парламентом в этой области.

На встрече также обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества.