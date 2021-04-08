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Омбудсмен Азербайджана встретилась с председателем парламента Турции 

Омбудсмен Азербайджана встретилась с председателем парламента Турции  На встрече также обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества
Внешняя политика
8 апреля 2021 г. 11:35
Омбудсмен Азербайджана встретилась с председателем парламента Турции 

Продолжается официальный визит уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в Турцию.

Как сообщили Report в Аппарате Омбудсмена, в рамках визита Сабина Алиева встретилась с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, главой парламентской комиссии по правам человека Хаканом Чавушоглу, главой комиссии по обращениям Михримах Белма Сатыр и рядом депутатов.

В ходе встречи Мустафа Шентоп высоко оценил уровень азербайджано-турецких межпарламентских связей, отметив, что дружественные и братские отношения между Турцией и Азербайджаном основаны на глубоких исторических корнях и взаимном доверии.

Глава комиссии ВНСТ по правам человека Хакан Чавушоглу проинформировал о деятельности возглавляемой им комиссии и работе, проводимой в направлении защиты прав человека. Участвовавшие на встрече турецкие парламентарии сердечно поздравили весь азербайджанский народ с великой победой, подчеркнув, что это гордость для всего тюркского мира.

Омбудсмен Сабина Алиева предоставила широкую информацию о реформах, осуществляемых в Азербайджане в сфере защиты прав и свобод человека, принятых нормативно-правовых актах, в том числе о сотрудничестве омбудсмена с парламентом в этой области.

На встрече также обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ombudsmanı Türkiyə parlamentinin sədri ilə görüşüb

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