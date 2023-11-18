Официальный Баку призвал Ереван к миру

"Совершенно необоснованно, что стремление к безопасному и достойному возвращению представителей "Общины Западного Азербайджана" на родные земли и проводимая ими пропаганда в этом направлении были охарактеризованы премьер-министром Армении как "подготовка

"Совершенно необоснованно, что стремление к безопасному и достойному возвращению представителей "Общины Западного Азербайджана" на родные земли и проводимая ими пропаганда в этом направлении были охарактеризованы премьер-министром Армении как "подготовка к агрессии" против Армении".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Мы призываем армянскую сторону, которая продолжает агрессивную клеветническую риторику в отношении нашей страны с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, наносящих ущерб мирным перспективам, и использовать созданные исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества.

Надеемся, что Армения адекватно ответит на призывы Азербайджана к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписанию мирного договора в ближайшее время", - отметил А.Гаджизаде.