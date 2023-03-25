Официальный Баку потребовал от Еревана не препятствовать реинтеграции карабахских армян

"Реинтеграция жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе, будет обеспечена в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики"

Реинтеграция жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе, будет обеспечена в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал, комментируя заявление главы армянского МИД Арарата Мирзояна касательно предложений Армении к проекту мирного договора с Азербайджаном, сделанное им в интервью египетскому информационному агентству "AlQahera" 23 марта.

"Как неоднократно заявлял Азербайджан, реинтеграция жителей армянского происхождения, проживающих в регионе, будет обеспечена в соответствии с Конституцией и законодательными актами Азербайджана. Азербайджанская сторона намерена вести диалог с армянскими жителями в этом направлении, и попытки вмешательство в этот процесс извне будут пресекаться.

Азербайджанская сторона выдвинула предложение о проведении в Баку следующей встречи по реинтеграции армянских жителей, и Армения не должна препятствовать деятельности Азербайджана в этом направлении", - сказал А.Гаджизаде.