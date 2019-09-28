МИД Украины предупредило своих граждан об ответственности в случае незаконного посещения Карабаха

Министерство иностранных дел Украины предупредило своих граждан о несении административной и уголовной ответственности в случае незаконного посещения оккупированных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Украины Екатерины Зеленко.

В частности, МИД страны напоминает, что на сайте ведомства размещена информация о порядке въезда и выезда граждан Украины на территории иностранных государств.

"Это, в частности, касается порядка въезда на оккупированную территорию Нагорного Карабаха (Азербайджанская Республика) и прилегающих к нему районов, а также порядка въезда на оккупированную территорию Абхазии и Цхинвальского региона, Южной Осетии (Грузия)", - говорится в заявлении.

Особо отмечается, что официальный Киев неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и Грузии в пределах их международно признанных границ.

"Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины при принятии решения посетить оккупированные территории Нагорного Карабаха, Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии, а также прилегающих к ним районов руководствоваться законодательством Азербайджанской Республики и Грузии. Нарушение этого законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность", - говорится в заявлении.