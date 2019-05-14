Обсуждения по несогласованным между Азербайджаном и Грузией территориям продолжатся на следующей неделе

Сегодня между заместителями министров иностранных дел Азербайджана и Грузии Халафом Халафовым и Лашей Дарсалией состоялась встреча.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

На встрече с участием представителей соответствующих структур обсудили вопросы делимитации государственной границы между двумя странами.

По итогам встречи было решено продолжить на очередном заседании Госкомиссии на следующей неделе обсуждения по согласованным территориям между двумя государствами.

"Как известно, граница между Азербайджаном и Грузией была уточнена еще при СССР. После обретения независимости обеими странами была создана Госкомиссия по делимитации и демаркации госграницы между Азербайджаном и Грузией и до сих пор прошли 11 заседаний комиссии. В рамках этого процесса на уровне комиссий было достигнуто соглашение по большим частям 480-километровой азербайджано-грузинской госграницы. В настоящее время на уровне экспертов продолжается работа над 166-километровыми отрезками.

В текущем году в преддверии Пасхи грузинские пограничники обратились с целью обеспечения упрощенного входа на объект, расположенный на территории Государственного историко-культурного заповедника Азербайджана "Кешикчидаг". В соответствии с духом тесного сотрудничества с Грузией, на это обращение азербайджанская сторона ответила положительно. От грузинской стороны поступило очередное обращение о переносе аналогичного режима на следующую неделю. Азербайджанская сторона, относясь и к этому обращению с пониманием, заявила о необходимости в самые короткие сроки завершить вопрос делимитации госграницы между двумя странами.

Наше ожидание связано с тем, что делимитация госграницы между Азербайджаном и Грузией завершится в кротчайшие сроки", - сообщили в МИД.