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    Обнародован состав наблюдательной миссии ПАСЕ за референдумом в Азербайджане - СПИСОК

    Делегацию возглавит Александр Николоски

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направит оценочную миссию из 7 человек по наблюдению за референдумом о внесении изменений в Конституцию Азербайджана, который состоится 26 сентября. Как сообщили Report в пресс-службе ПАСЕ,  наблюдательная миссия прибудет по приглашению со стороны властей Азербайджана. 

    Делегацию возглавит  Александр Николоски (Бывшая Югославская Республика Македония).

    В состав делегации также войдут:

    Андреа Ригони (Италия)

    Янаки Стойлов (Болгария)

    Антонио Гутьеррес (Испания)

    Доминик Таржински (Польша)

    Стефан Шеннах (Австрия), содокладчик мониторингового комитета по Азербайджану

    Цезар Флорин Преда (Румыния), содокладчик мониторингового комитета по Азербайджану

    В ходе визита в Азербайджан делегация планирует встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикером парламента Октаем Асадовым, главой Центральной избирательной комиссии Мазахиром Панаховым, членами делегации Азербайджана в ПАСЕ, а также представителями гражданского общества и средств массовой информации. В день проведения референдума члены будут присутствовать на избирательных участках.

    Глава делегации ПАСЕ представит свои выводы по итогам наблюдения за ходом референдума  на пресс-конференции  27-го сентября в Баку. 

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