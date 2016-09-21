Обнародован состав наблюдательной миссии ПАСЕ за референдумом в Азербайджане - СПИСОК

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направит оценочную миссию из 7 человек по наблюдению за референдумом о внесении изменений в Конституцию Азербайджана, который состоится 26 сентября. Как сообщили Report в пресс-службе ПАСЕ, наблюдательная миссия прибудет по приглашению со стороны властей Азербайджана.

Делегацию возглавит Александр Николоски (Бывшая Югославская Республика Македония).

В состав делегации также войдут:

Андреа Ригони (Италия)

Янаки Стойлов (Болгария)

Антонио Гутьеррес (Испания)

Доминик Таржински (Польша)

Стефан Шеннах (Австрия), содокладчик мониторингового комитета по Азербайджану

Цезар Флорин Преда (Румыния), содокладчик мониторингового комитета по Азербайджану

В ходе визита в Азербайджан делегация планирует встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикером парламента Октаем Асадовым, главой Центральной избирательной комиссии Мазахиром Панаховым, членами делегации Азербайджана в ПАСЕ, а также представителями гражданского общества и средств массовой информации. В день проведения референдума члены будут присутствовать на избирательных участках.

Глава делегации ПАСЕ представит свои выводы по итогам наблюдения за ходом референдума на пресс-конференции 27-го сентября в Баку.