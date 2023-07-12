Нуман Куртулмуш: Наша цель - содействовать усилению тюркского мира на международной арене

Наша цель - содействовать усилению тюркского мира на международной арене.

Наша цель - содействовать усилению тюркского мира на международной арене.

Как сообщает Report, об этом председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил журналистам в Баку.

"Все официальные лица Турции совершают первый визит в Турецкую Республику Северного Кипра и Азербайджан. Вчера мы посетили Турецкую Республику Северного Кипра. Турция и впредь будет действовать сообща с Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра во всех политических проектах, включая концепцию "Голубая Родина", - сказал он.

Куртулмуш подчеркнул, что Турция будет наращивать свои силы во всех областях и вместе с дружественными и братскими странами еще больше развиваться: "Наш визит – это очередной посыл о развитии наших отношений с тюркскими государствами".