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Нуман Куртулмуш: Наша цель - содействовать усилению тюркского мира на международной арене

Нуман Куртулмуш: Наша цель - содействовать усилению тюркского мира на международной арене Наша цель - содействовать усилению тюркского мира на международной арене.
Внешняя политика
12 июля 2023 г. 12:02
Нуман Куртулмуш: Наша цель - содействовать усилению тюркского мира на международной арене

Наша цель - содействовать усилению тюркского мира на международной арене.

Как сообщает Report, об этом председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил журналистам в Баку.

"Все официальные лица Турции совершают первый визит в Турецкую Республику Северного Кипра и Азербайджан. Вчера мы посетили Турецкую Республику Северного Кипра. Турция и впредь будет действовать сообща с Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра во всех политических проектах, включая концепцию "Голубая Родина", - сказал он.

Куртулмуш подчеркнул, что Турция будет наращивать свои силы во всех областях и вместе с дружественными и братскими странами еще больше развиваться: "Наш визит – это очередной посыл о развитии наших отношений с тюркскими государствами".

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Версия на азербайджанском языке TBMM sədri: "Türkiyə bundan sonra da ŞKTC və Azərbaycanla birlikdə hərəkət edəcək"

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