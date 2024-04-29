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В Баку состоится первое заседание Совета Фонда тюркской культуры и наследия

В Баку состоится первое заседание Совета Фонда тюркской культуры и наследия 30 апреля в Фонде тюркской культуры и наследия в Баку состоится заседание совета фонда с участием министров культуры, заместителей министров, а также руководителей и представителей аккредитованного в стране дипломатического корпуса.
Внешняя политика
29 апреля 2024 г. 16:03
В Баку состоится первое заседание Совета Фонда тюркской культуры и наследия

30 апреля в Фонде тюркской культуры и наследия в Баку состоится заседание совета фонда с участием министров культуры, заместителей министров, а также руководителей и представителей аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

Как сообщает Report, на заседании планируется обсудить задачи, возложенные на фонд в рамках X саммита глав государств Организации тюркских государств, состоявшегося 3 ноября 2023 года в Астане, в том числе план действий на 2024 и 2025 годы, вопросы подготовки Конвенции о культурном наследии тюркского мира.

В нем примут участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Чынгыз Эсенгул, заместитель министра культуры и туризма Турции Сердар Чам, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun birinci Şura Toplantısı keçiriləcək

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