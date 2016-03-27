 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Новруз Мамедов: Визит Ильхама Алиева в США представляет особую важность

    Президент расскажет на саммите о проведенных работах в Азербайджане по ядерной безопасности

    Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в США представляет особую важность.

    Как передает Report, об этом сказал в интервью телеканалу ANS заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов.

    "Глава государства расскажет на саммите о проведенных работах в Азербайджане по ядерной безопасности и о тех задачах, которые еще предстоит выполнить. С другой стороны, важность данного саммита заключается в том, что в ходе его работы будут проведены различные встречи и обсуждения. В результате именно таких встреч предпринимаются важные шаги по развитию двухсторонних отношений", - сказал он.

    Н.Мамедов сказал, что с учетом всего этого, визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон представляет особую важность.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi