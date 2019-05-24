Первый вице-спикер: Не надо преувеличивать вопрос о Кешикчидаг

"Я бы посоветовал не преувеличивать вопрос о Кешикчидаг. Потому что в настоящее время вопрос между сторонами решается, переговоры продолжаются".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на круглом столе на тему "Система безопасности Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт и пути его решения" заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

Первый заместитель председателя отметил, что некоторые малоопытные государственные деятели в Грузии делают заявления: "И нам известно под влиянием каких сил делаются эти заявления. Потому что они хотят навредить отношениям двух стран. Напомню, Азербайджан и Грузия - добрые соседи, и эти теплые отношения продолжатся".