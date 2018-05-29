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    Назначен новый посол Катара в Азербайджане

    © Report

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Назначен новый посол Катара в Азербайджане.

    Как сообщает Report, указом эмира Катара шейха Хамада Тамима бин Хамада аль Тани, на эту должность назначен Зайед Саид Рашид аль-Кумаит аль-Хайарин (Zayed Saeed Rashid al-Kumait al-Khayareen).

    На этом посту он сменит Юсуфа бин Хассена аль-Сааи, который проработал в должности посла Катара с октября 2016 года.

    Новый посол Катара в Азербайджане ранее работал послом своей страны в Иордании.

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