Начался визит главы МИД Азербайджана в Турцию

Начался визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.

Начался визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.

Как сообщает Report, в рамках визита министр встретился в Анкаре с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным темам текущей программы деятельности Тюркского совета, а также вопросам международной и региональной повестки дня.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоится пятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана.