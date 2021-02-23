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Начался визит главы МИД Азербайджана в Турцию

Начался визит главы МИД Азербайджана в Турцию Начался визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.
Внешняя политика
23 февраля 2021 г. 17:22
Начался визит главы МИД Азербайджана в Турцию
Джейхун Байрамов

Начался визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.

Как сообщает Report, в рамках визита министр встретился в Анкаре с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным темам текущей программы деятельности Тюркского совета, а также вопросам международной и региональной повестки дня.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоится пятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov embarks on visit to Turkey
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovun Türkiyəyə səfəri başlayıb

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