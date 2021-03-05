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Начальник СГБ выразил соболезнования Турции

Начальник СГБ выразил соболезнования Турции Начальник СГБ выразил соболезнования Турции
Внешняя политика
5 марта 2021 г. 16:11
Начальник СГБ выразил соболезнования Турции
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Начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару, начальнику Генштаба, генералу армии Яшару Гюлеру и главе турецкой разведки Хакану Фидану.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ, в соболезновании, в частности, говорится:

"Глубоко опечален вестью о крушении военного вертолета братской Турции в Битлисе, в результате чего погибли командир 8-го армейского корпуса в Элязыге, генерал Осман Йербаш, получили ранения высокопоставленные военнослужащие, а также известиями о крушении боевой машины в Ширнаке, в результате чего пострадали одиннадцать военнослужащих. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего исцеления раненым".

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