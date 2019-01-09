Начальники погранслужб Азербайджана и Ирана встретятся сегодня

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и командующий Пограничными войсками Ирана генерал-майором Гасим Резаи проведут сегодня встречу в иранской провинции Ардебиль.

Как передает Report со ссылкой на TasnimNews, об этом журналистам заявил Гасим Резаи.

По его словам, в ходе двухдневных переговоров планируется обсудить вопросы укрепления связей в сфере безопасности между двумя странами и ряд других вопросов.

Ранее в рамках визита Г. Резаи в Баку Госпогранслужбы Азербайджана и Ирана подписали протокол.