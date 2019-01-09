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    Начальники погранслужб Азербайджана и Ирана встретятся сегодня

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и командующий Пограничными войсками Ирана генерал-майором Гасим Резаи проведут сегодня встречу  в иранской провинции Ардебиль.

    Как передает Report со ссылкой на TasnimNews, об этом журналистам заявил Гасим Резаи.

    По его словам,  в ходе двухдневных переговоров планируется обсудить вопросы укрепления связей в сфере безопасности между двумя странами и ряд других  вопросов. 

    Ранее в рамках визита  Г. Резаи  в Баку Госпогранслужбы Азербайджана и Ирана подписали протокол

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