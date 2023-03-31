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Министр обороны Италии принял посла Азербайджана

Министр обороны Италии принял посла Азербайджана Министр обороны Италии Гвидо Кросетто принял посла Азербайджанской Республики в этой стране Рашада Асланова.
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 07:12
Министр обороны Италии принял посла Азербайджана

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто принял посла Азербайджанской Республики в этой стране Рашада Асланова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Италии.

В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе вопросов обороны, энергетической безопасности на региональном уровне, а также укрепления военно-промышленных и политических отношений между двумя странами.

Посол Р.Асланов написал в своем Twitter-аккаунте, что имел честь встретиться с министром обороны Гвидо Кросетто:

"Хочу поблагодарить министра за искренний прием и обмен мнениями о широком двустороннем сотрудничестве между Азербайджаном и Италией", - отметил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya ilə Azərbaycan arasında hərbi, enerji və təhlükəsizlik üzrə müzakirə aparılıb

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