Министр национальной обороны Турции прибыл в Азербайджан
Внешняя политика
- 07 ноября, 2025
- 19:30
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях по случаю 5-й годовщины Победы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Гюлера встретили посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн и другие официальные лица. Его сопровождают начальник Генерального штаба Сельчук Байрактароглу, командующий Военно-морскими силами Эрджюмент Татлыоглу, командующий Военно-воздушными силами Зия Джемаль Кадыоглу и командующий Сухопутными войсками Метин Токель.
