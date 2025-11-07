Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Министр национальной обороны Турции прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 19:30
    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях по случаю 5-й годовщины Победы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

    Гюлера встретили посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн и другие официальные лица. Его сопровождают начальник Генерального штаба Сельчук Байрактароглу, командующий Военно-морскими силами Эрджюмент Татлыоглу, командующий Военно-воздушными силами Зия Джемаль Кадыоглу и командующий Сухопутными войсками Метин Токель.

    Türkiyənin milli müdafiə naziri Azərbaycana gəlib
    Turkish Minister of National Defense arrives in Azerbaijan

