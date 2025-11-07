Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package
    Turkish Minister of National Defense arrives in Azerbaijan

    Turkish Minister of National Defense, Yasar Guler, has arrived in Azerbaijan to participate in celebratory events marking the 5th anniversary of the Victory.

    Report informs, citing the Turkish Ministry of National Defense, that Guler was welcomed by Türkiye"s Ambassador to Azerbaijan, Birol Akgun, and other officials.

