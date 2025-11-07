Türkiyənin milli müdafiə naziri Azərbaycana gəlib
Xarici siyasət
- 07 noyabr, 2025
- 19:17
Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə keçirilən bayram tədbirlərində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
Y.Güləri Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Naziri səfərdə Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlu, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı, admiral Ercüment Tatlıoğlu, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı, ordu generalı Ziya Cemal Kadıoğlu və Quru Qoşunlarının komandanı, ordu generalı Metin Tokel müşayiət edirlər.
Son xəbərlər
20:03
Ukrayna 2025-2029-cu illər üçün UNESСO-nun İcraiyyə Şurasına üzv seçilibDigər ölkələr
19:58
Foto
ABŞ-də Zəfərin 5-ci ildönümü qeyd olunubDiaspor
19:53
KİV: SEPAH İsrailin Meksikadakı səfirini öldürməyə cəhd edibDigər ölkələr
19:41
Sadır Japarov Azərbaycan liderini Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
19:38
Foto
İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olubXarici siyasət
19:34
Şəmkir sakini meyvə yeyərkən boğularaq ölübHadisə
19:32
Foto
"Zəfərə açılan pəncərə" bədii-sənədli filminin təqdimatı keçirilibMədəniyyət siyasəti
19:24
Foto
Zəfərin 5-ci ildönümünə həsr olunmuş voleybol üzrə ordu birinciliyi başa çatıbHərbi
19:17
Foto