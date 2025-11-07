İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Türkiyənin milli müdafiə naziri Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 19:17
    Türkiyənin milli müdafiə naziri Azərbaycana gəlib

    Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə keçirilən bayram tədbirlərində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    Y.Güləri Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Naziri səfərdə Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlu, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı, admiral Ercüment Tatlıoğlu, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı, ordu generalı Ziya Cemal Kadıoğlu və Quru Qoşunlarının komandanı, ordu generalı Metin Tokel müşayiət edirlər.

    Türkiyə Azərbaycan Yaşar Gülər
    Foto
    Министр национальной обороны Турции прибыл в Азербайджан
    Foto
    Turkish Minister of National Defense arrives in Azerbaijan

