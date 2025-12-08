Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Министр иностранных дел Ирана в Баку почтил память шехидов

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 11:48
    Делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, находящаяся с визитом в Азербайджане, 8 декабря посетила Аллею шехидов.

    Как сообщает "Report", делегация с уважением почтила память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложила венок к памятнику "Вечный огонь".

    İranın xarici işlər naziri Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb
    Iran's foreign minister honors memory of fallen Azerbaijani soldiers in Baku
