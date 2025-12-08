Министр иностранных дел Ирана в Баку почтил память шехидов

Делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, находящаяся с визитом в Азербайджане, 8 декабря посетила Аллею шехидов.

Как сообщает "Report", делегация с уважением почтила память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложила венок к памятнику "Вечный огонь".