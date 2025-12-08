Министр иностранных дел Ирана в Баку почтил память шехидов
Внешняя политика
- 08 декабря, 2025
- 11:48
Делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, находящаяся с визитом в Азербайджане, 8 декабря посетила Аллею шехидов.
Как сообщает "Report", делегация с уважением почтила память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложила венок к памятнику "Вечный огонь".
Последние новости
12:37
Анар Рзаев предложил перенести памятник Гасан беку Зардаби из ИчеришехераKультурная политика
12:33
Амруллаев: "История Азербайджана" будет преподаваться на госязыке с 6-го класса во всех школахНаука и образование
12:30
Азербайджанский дизель может полностью вытеснить российский на рынке ГрузииЭнергетика
12:22
Фото
Кыргызская делегация посетила Торговый центр "Абшерон" в БакуДругие
12:22
Фото
Джейхун Байрамов встретился с Аббасом АрагчиВнешняя политика
12:21
Посольство: Визит генерала Маккини укрепляет оборонное сотрудничество между США и АзербайджаномВнешняя политика
12:21
Минсельхоз: Азербайджан сбалансировал импорт и экспорт в агросектореАПК
12:10
Фото
В Баку проходит конференция "Гейдар Алиев - основоположник конституционализма"Внешняя политика
12:07