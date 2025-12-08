İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:43
    İranın xarici işlər naziri Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb

    Azərbaycanda səfərdə olan İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti dekabrın 8-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, nümayəndə heyəti Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla yad edib, "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyub.

    Министр иностранных дел Ирана в Баку почтил память шехидов
    Iran's foreign minister honors memory of fallen Azerbaijani soldiers in Baku

