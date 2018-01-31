Министр иностранных дел Азербайджана встретился с президентом Туркменистана

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Туркменистан встретился с президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел.

Э.Мамедъяров передал приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева главе Туркменистана. Президент Гурбангулы Бердымухамедов попросил передать его приветствия и самые добрые пожелания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

На встрече было подчеркнуто, что официальный визит президента Туркменистана в Азербайджан в 2017 году и высший политический диалог на уровне глав двух государств придают особый импульс развитию традиционно дружественных связей между странами.

Подчеркнуто о намерении еще большего развития исторически сложившихся традиционно дружественных и братских связей между нашими народами.

В состав делегации пошли высокопоставленные представители ГНКАР (SOCAR), ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанское каспийское мореходство" и ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Министр Эльмар Мамедъяров отметил, что ввод в эксплуатацию железно-дорожной линии Баку-Тбилиси-Карс существенно увеличил транспортные возможности между странами региона.

Было подчеркнуто, что существующие между странами двухсторонние связи, а также развитие связей Азербайджана, Турции и Туркменистана в трехстороннем формате служит процветанию и региональному сотрудничеству.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.