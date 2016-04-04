МИД: Вооруженные силы Армении продолжают диверсионные действия

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Несмотря на принятое 3 апреля решение выступающих в мирных целях Вооруженных сил Азербайджанской Республики о приостановке в одностороннем порядке ответных действий и контратаки против вражеской стороны, армянские вооруженные силы продолжают атаку и интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии из артиллерийского и других видов оружия вдоль линии соприкосновения войск, взяв под прицел населенные пункты и гражданских лиц, в особенности в направлении Тертера и Агдери".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В случае продолжения армянскими вооруженными силами нарушения режима прекращения огня, взяв под прицел населенные пункты и гражданских лиц, вся ответственность за контрнаступление и ответные меры Вооруженных сил Азербайджана в целях обеспечения безопасности населения вдоль линии соприкосновения войск, полностью ложится на Республику Армения", - сказал Х.Гаджиев.