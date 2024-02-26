МИД Турции: Ходжалинская трагедия стала черным пятном в истории человечества
МИД Турции: Ходжалинская трагедия стала черным пятном в истории человечестваМинистерство иностранных дел (МИД) Турции выразило соболезнования азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Министерство иностранных дел (МИД) Турции выразило соболезнования азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как сообщает Report, об этом написано на официальной странице ведомства в соцсети "Х".
"Мы осуждаем резню невинных мирных жителей в азербайджанском городе Ходжалы, совершенную армянскими вооруженными силами 26 февраля 1992 года. Эта трагедия стала черным пятном в истории человечества", - говорится в публикации.