МИД Турции: Ходжалинская трагедия стала черным пятном в ​​истории человечества

Министерство иностранных дел (МИД) Турции выразило соболезнования азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Министерство иностранных дел (МИД) Турции выразило соболезнования азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, об этом написано на официальной странице ведомства в соцсети "Х".

"Мы осуждаем резню невинных мирных жителей в азербайджанском городе Ходжалы, совершенную армянскими вооруженными силами 26 февраля 1992 года. Эта трагедия стала черным пятном в ​​истории человечества", - говорится в публикации.