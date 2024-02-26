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МИД Турции: Ходжалинская трагедия стала черным пятном в ​​истории человечества

МИД Турции: Ходжалинская трагедия стала черным пятном в ​​истории человечества Министерство иностранных дел (МИД) Турции выразило соболезнования азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 09:35
МИД Турции: Ходжалинская трагедия стала черным пятном в ​​истории человечества

Министерство иностранных дел (МИД) Турции выразило соболезнования азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, об этом написано на официальной странице ведомства в соцсети "Х".

"Мы осуждаем резню невинных мирных жителей в азербайджанском городе Ходжалы, совершенную армянскими вооруженными силами 26 февраля 1992 года. Эта трагедия стала черным пятном в ​​истории человечества", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Turkish MFA: Khojaly tragedy became black spot in history of mankind
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: Xocalı faciəsi insanlıq tarixinə qara bir ləkə olaraq keçib

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