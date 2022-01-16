МИД: Подобная пропаганда Армении в постконфликтный период опасна и вызывает сожаление
МИД: Подобная пропаганда Армении в постконфликтный период опасна и вызывает сожаление «МИД Армении снова говорит о массовых убийствах, сфабрикованных в январе 1990 года. Легенды, принесенные в жертву армянами, были идеологической основой армянского национализма и привели к территориальным претензиям к Азербайджану. Такая пропаганда в постк
"МИД Армении снова говорит о массовых убийствах, сфабрикованных в январе 1990 года. Подобный тон повествования, когда армяне преподносятся как жертвы, были идеологической основой армянского национализма и привели к территориальным претензиям к Азербайджану. Подобная пропаганда в постконфликтный период опасна и вызывает сожаление".
Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
️MFA of #Armenia speaks again on fabricated pogroms of January 1990. Narratives where Armenians are victimized have been ideological basis for Armenian nationalism & led to territorial claims against #Azerbaijan. Such propaganda in a postconflict period is regretful & dangerous.