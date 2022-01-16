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МИД: Подобная пропаганда Армении в постконфликтный период опасна и вызывает сожаление

МИД: Подобная пропаганда Армении в постконфликтный период опасна и вызывает сожаление «МИД Армении снова говорит о массовых убийствах, сфабрикованных в январе 1990 года. Легенды, принесенные в жертву армянами, были идеологической основой армянского национализма и привели к территориальным претензиям к Азербайджану. Такая пропаганда в постк
Внешняя политика
16 января 2022 г. 13:12
МИД: Подобная пропаганда Армении в постконфликтный период опасна и вызывает сожаление

"МИД Армении снова говорит о массовых убийствах, сфабрикованных в январе 1990 года. Подобный тон повествования, когда армяне преподносятся как жертвы, были идеологической основой армянского национализма и привели к территориальным претензиям к Азербайджану. Подобная пропаганда в постконфликтный период опасна и вызывает сожаление".

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

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Версия на английском языке MFA: Armenia's propaganda in postconflict period is regretful and dangerous
Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistanın münaqişədən sonrakı dövrdə bu cür təbliğatı təəssüf doğurur və təhlükəlidir

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