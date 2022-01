МИД: Подобная пропаганда Армении в постконфликтный период опасна и вызывает сожаление

"МИД Армении снова говорит о массовых убийствах, сфабрикованных в январе 1990 года. Подобный тон повествования, когда армяне преподносятся как жертвы, были идеологической основой армянского национализма и привели к территориальным претензиям к Азербайджану. Подобная пропаганда в постконфликтный период опасна и вызывает сожаление".

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.