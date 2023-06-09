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МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки

МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки Словакия поддерживает поставки азербайджанского газа на европейские рынки
Внешняя политика
9 июня 2023 г. 10:55
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки

Словакия поддерживает поставки азербайджанского газа на европейские рынки.

Об этом Report заявили в министерстве иностранных дел Словакии.

"Азербайджан воспринимается как важный производитель газа и потенциальная страна транзита газа, добываемого другими прикаспийскими странами. Южный газовый коридор входит в число приоритетных энергетических проектов Евросоюза, и мы рассматриваем пути налаживания сотрудничества в этой сфере для доставки газа в Словакию",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в сфере энергетических и транспортных проектов Азербайджан и Словакия могут сотрудничать через Южный газовый коридор, который является приоритетным проектом для Евросоюза.

"Развитие транспортной инфраструктуры также может способствовать увеличению товарооборота между двумя странами",- заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

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Версия на английском языке MFA: Slovakia supports supply of Azerbaijani gas to European markets
Версия на азербайджанском языке Slovakiya XİN: “Azərbaycan təbii qazının Avropa bazarlarına tədarükünü dəstəkləyirik”

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