МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки

Словакия поддерживает поставки азербайджанского газа на европейские рынки

Словакия поддерживает поставки азербайджанского газа на европейские рынки.

Об этом Report заявили в министерстве иностранных дел Словакии.

"Азербайджан воспринимается как важный производитель газа и потенциальная страна транзита газа, добываемого другими прикаспийскими странами. Южный газовый коридор входит в число приоритетных энергетических проектов Евросоюза, и мы рассматриваем пути налаживания сотрудничества в этой сфере для доставки газа в Словакию",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в сфере энергетических и транспортных проектов Азербайджан и Словакия могут сотрудничать через Южный газовый коридор, который является приоритетным проектом для Евросоюза.

"Развитие транспортной инфраструктуры также может способствовать увеличению товарооборота между двумя странами",- заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.