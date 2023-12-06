МИД РФ: Армении не стоит доверять "западным друзьям"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала граждан Армении не поддаваться на обман "западных друзей".

В Министерстве иностранных дел России призвали граждан Армении не поддаваться на обман "западных друзей".

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Запад умеет обманывать. Вот очень не хочется, чтобы народ Армении опять обманули западные якобы друзья", - сказала она.

В качестве примера Захарова упомянула поставки военной техники в Армению из Франции.

"Что касается Франции, вот этих бронемашин Bastion, это - неликвид. Народу Армении со стороны Запада подсовывается фальшивка. А почему фальшивка? Потому что вот эта сборная солянка из военной техники производства разных стран никогда не способствовала повышению оборонных способностей", - подчеркнула она.