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    МИД: Посольство Азербайджана в Бельгии в связи с террористической опасностью функционирует в усиленном режиме

    В настоящее время рекомендуем нашим гражданам, находящимся в Бельгии, избегать мест массового скопления людей

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В связи с террористической опасностью посольство Азербайджана в Бельгии функционирует в усиленном рабочем режиме. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    По его словам все сотрудники дипмиссии находятся на своих рабочих местах.

    "В настоящее время рекомендуем нашим гражданам, находящимся в Бельгии, соблюдать требования местных правоохранительных органов в связи с мерами безопасности и избегать мест массового скопления людей", - заявил Х. Гаджиев.

    Располагающееся в штаб-квартире НАТО представительство Азербайджана при НАТО осуществляет деятельность согласно правилам безопасности этой организации. 

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