МИД: Поездки президента Азербайджана - не предмет комментариев для Армении

Армянская сторона до сих пор не понимает, что необходимо отойти от подобной риторики

Поездка президента Азербайджанской Республики на азербайджанские территории не может быть предметом комментариев министерства иностранных дел Армении.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

"МИД Армении, прежде чем говорить о несуществующих разрушениях, не должен забывать о политике "чистки" и разграбления исторического, культурного и религиозного наследия, проводимой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана в течение почти 30 лет, в том числе разрушения сотен памятников, полного уничтожения 63 мечетей. Армянская сторона до сих пор не понимает, что необходимо отойти от подобной риторики и настроиться на реализацию подписанных трехсторонних заявлений. Отравление собственного населения реваншистскими и опасными идеями не сулит ничего хорошего Армении", - отмечается в сообщении.