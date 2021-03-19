МИД: Поездки президента Азербайджана - не предмет комментариев для Армении

Поездка президента Азербайджанской Республики на азербайджанские территории не может быть предметом комментариев министерства иностранных дел Армении.
Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
"МИД Армении, прежде чем говорить о несуществующих разрушениях, не должен забывать о политике "чистки" и разграбления исторического, культурного и религиозного наследия, проводимой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана в течение почти 30 лет, в том числе разрушения сотен памятников, полного уничтожения 63 мечетей. Армянская сторона до сих пор не понимает, что необходимо отойти от подобной риторики и настроиться на реализацию подписанных трехсторонних заявлений. Отравление собственного населения реваншистскими и опасными идеями не сулит ничего хорошего Армении", - отмечается в сообщении.