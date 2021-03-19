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МИД: Поездки президента Азербайджана - не предмет комментариев для Армении

МИД: Поездки президента Азербайджана - не предмет комментариев для Армении Армянская сторона до сих пор не понимает, что необходимо отойти от подобной риторики
Внешняя политика
19 марта 2021 г. 14:23
МИД: Поездки президента Азербайджана - не предмет комментариев для Армении
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Поездка президента Азербайджанской Республики на азербайджанские территории не может быть предметом комментариев министерства иностранных дел Армении.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

"МИД Армении, прежде чем говорить о несуществующих разрушениях, не должен забывать о политике "чистки" и разграбления исторического, культурного и религиозного наследия, проводимой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана в течение почти 30 лет, в том числе разрушения сотен памятников, полного уничтожения 63 мечетей. Армянская сторона до сих пор не понимает, что необходимо отойти от подобной риторики и настроиться на реализацию подписанных трехсторонних заявлений. Отравление собственного населения реваншистскими и опасными идеями не сулит ничего хорошего Армении", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Foreign Ministry: Azerbaijani President's visit not subject of comments for Armenia
Версия на азербайджанском языке XİN: Revanşist və təhlükəli fikirlərlə öz əhalisini zəhərləmək Ermənistana yaxşı heç nə vəd etmir

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