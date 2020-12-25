О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД осудил предвзятую резолюцию парламента Люксембурга по Карабаху 

МИД осудил предвзятую резолюцию парламента Люксембурга по Карабаху  Резолюция не представляет юридической значимости
Внешняя политика
25 декабря 2020 г. 11:25
МИД осудил предвзятую резолюцию парламента Люксембурга по Карабаху 

24 декабря Палата депутатов Великого Герцогства Люксембург приняла предвзятую резолюцию в отношении освобожденного от оккупации Карабахского региона Азербайджана. В этой резолюции, выдвинутой проармянским членом Христианско-Социальной политической партии Клодом Визелером, искажена реальная картина в регионе, выдвинуты совершенно необоснованные обвинения против Азербайджана и Турции.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что хотя резолюция не представляет юридической значимости, противоречит международному праву и резолюциям Совбеза ООН, такие заявления парламента Люксембурга свидетельствуют о предвзятой позиции.

"Если бы члены законодательного органа Люксембурга думали о будущем региона, включая Армению, то поощряли бы выполнение трехстороннего заявления от 10 ноября, идею использования новых возможностей сотрудничества для создания мира, безопасности и процветания региона. Принятие подобного рода провокационных и предвзятых документов, безусловно, не станет препятствием для дальнейшего развития и прогресса региона на основе уважения принципов международного права", - заявили в МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN Lüksemburq parlamentinin Qarabağla bağlı qərəzli qətnaməsini pisləyib

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
18 декабря 2020 г. 13:50
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
18 декабря 2020 г. 11:44
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Умер племянник Эрдогана
Умер племянник Эрдогана
20 декабря 2020 г. 23:15
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
20 декабря 2020 г. 01:30
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
21 декабря 2020 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi