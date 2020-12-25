МИД осудил предвзятую резолюцию парламента Люксембурга по Карабаху

Резолюция не представляет юридической значимости

24 декабря Палата депутатов Великого Герцогства Люксембург приняла предвзятую резолюцию в отношении освобожденного от оккупации Карабахского региона Азербайджана. В этой резолюции, выдвинутой проармянским членом Христианско-Социальной политической партии Клодом Визелером, искажена реальная картина в регионе, выдвинуты совершенно необоснованные обвинения против Азербайджана и Турции.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что хотя резолюция не представляет юридической значимости, противоречит международному праву и резолюциям Совбеза ООН, такие заявления парламента Люксембурга свидетельствуют о предвзятой позиции.

"Если бы члены законодательного органа Люксембурга думали о будущем региона, включая Армению, то поощряли бы выполнение трехстороннего заявления от 10 ноября, идею использования новых возможностей сотрудничества для создания мира, безопасности и процветания региона. Принятие подобного рода провокационных и предвзятых документов, безусловно, не станет препятствием для дальнейшего развития и прогресса региона на основе уважения принципов международного права", - заявили в МИД.