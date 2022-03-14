МИД Азербайджана: Не признаем так называемые "выборы" в Абхазии

Министерство иностранных дел Азербайджана подтверждает свою позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые "парламентские выборы", проведенные в Абхазском регионе Грузии 12 марта 2022 года, а также

Министерство иностранных дел Азербайджана подтверждает свою позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые "парламентские выборы", проведенные в Абхазском регионе Грузии 12 марта 2022 года, а также их результаты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"МИД Азербайджана считает важным продолжение переговоров по мирному урегулированию абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права" - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.