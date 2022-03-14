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МИД Азербайджана: Не признаем так называемые "выборы" в Абхазии

МИД Азербайджана: Не признаем так называемые "выборы" в Абхазии Министерство иностранных дел Азербайджана подтверждает свою позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые "парламентские выборы", проведенные в Абхазском регионе Грузии 12 марта 2022 года, а также
Внешняя политика
14 марта 2022 г. 09:59
МИД Азербайджана: Не признаем так называемые выборы в Абхазии

Министерство иностранных дел Азербайджана подтверждает свою позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые "парламентские выборы", проведенные в Абхазском регионе Грузии 12 марта 2022 года, а также их результаты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"МИД Азербайджана считает важным продолжение переговоров по мирному урегулированию абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права" - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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Версия на английском языке Ministry: Azerbaijan does not recognize "elections" in Abkhazia
Версия на азербайджанском языке XİN: "Abxaziyadakı qondarma "seçkiləri" tanımırıq"

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