МИД: Кампания Франции против Азербайджана не останется без ответа

Антиазербайджанская кампания Франции, озвучиваемые ею неуместные заявления и провокации не останутся без ответа.

Антиазербайджанская кампания Франции, озвучиваемые ею неуместные заявления и провокации не останутся без ответа.

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о том, что французская сторона назвала Азербайджан "диктатурой".

"Французская сторона не только не принесла извинений за подобные безответственные и неприемлемые заявления, напротив, она еще больше расширила клеветническую кампанию против Азербайджана в Le Point и других местных СМИ. Франция, пытающаяся преподать миру "урок демократии", известна своими нарушениями международного права, неоколониальной политикой, расизмом, дискриминацией, исламофобией и ограничением прав человека. Поэтому, прежде чем называть Азербайджан "диктатурой", Франции следовало бы извлечь уроки из этой деятельности. Французская сторона должна знать, что ее кампания, неуместные заявления и провокации против нашей страны не останутся без ответа", - сказал Гаджизаде.