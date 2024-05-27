О нас

МИД: Кампания Франции против Азербайджана не останется без ответа

МИД: Кампания Франции против Азербайджана не останется без ответа Антиазербайджанская кампания Франции, озвучиваемые ею неуместные заявления и провокации не останутся без ответа.
Внешняя политика
27 мая 2024 г. 11:17
МИД: Кампания Франции против Азербайджана не останется без ответа

Антиазербайджанская кампания Франции, озвучиваемые ею неуместные заявления и провокации не останутся без ответа.

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о том, что французская сторона назвала Азербайджан "диктатурой".

"Французская сторона не только не принесла извинений за подобные безответственные и неприемлемые заявления, напротив, она еще больше расширила клеветническую кампанию против Азербайджана в Le Point и других местных СМИ. Франция, пытающаяся преподать миру "урок демократии", известна своими нарушениями международного права, неоколониальной политикой, расизмом, дискриминацией, исламофобией и ограничением прав человека. Поэтому, прежде чем называть Азербайджан "диктатурой", Франции следовало бы извлечь уроки из этой деятельности. Французская сторона должна знать, что ее кампания, неуместные заявления и провокации против нашей страны не останутся без ответа", - сказал Гаджизаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MFA: Anti-Azerbaijan campaign by France will not remain unanswered
Версия на азербайджанском языке XİN: Fransanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi kampaniya cavabsız qalmayacaq

Экслюзивные новости

Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
27 мая 2024 г. 11:40
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
24 мая 2024 г. 20:46
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
24 мая 2024 г. 17:45
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
23 мая 2024 г. 13:19
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
22 мая 2024 г. 17:18
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
22 мая 2024 г. 12:37
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi