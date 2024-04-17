МИД: Франция продемонстрировала неспособность быть нейтральным посредником между Баку и Ереваном

​​​​​​​Действия Франции за последние три года серьезно подрывали усилия по нормализации между Баку и Ереваном и способствовали эскалации ситуации в регионе.

Действия Франции за последние три года серьезно подрывали усилия по нормализации между Баку и Ереваном и вели к эскалации ситуации в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде касательно отзыва посла Франции.

"Действия Франции на протяжении последних трех лет серьезно подрывали усилия по нормализации между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности, а также способствовали эскалации ситуации", - говорится в заявлении.

Гаджизаде подчеркнул, что Франция многократно выступала инициатором документов и резолюций против Азербайджана на различных международных платформах, в том числе в Совбезе ООН, ЕС и Франкофонии. Подобными инициативами Франция доказала необоснованность своих притязаний на роль нейтрального посредника между Баку и Ереваном, говорится в заявлении.

"Очевидно, что действия Франции, активно вооружающей Армению и продвигающей милитаризм в регионе, не служат миру", - говорится в заявлении.