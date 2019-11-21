МИД Азербайджана прокомментировал выступление Никола Пашиняна в Милане

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"Сказанное премьер-министром Армении можно охарактеризовать как минимум попытку ввести в заблуждение собственное население. Иная оценка этого не представляется возможным".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя ответ премьер-министра Армении Никола Пашиняна на вопрос азербайджанского блогера в Милане.

По ее словам, Н.Пашинян в очередной раз, ссылаясь на Конституцию СССР, претенциозно утверждает, что Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) якобы имела конституционное право на отделение.

"Со своей стороны вновь напоминаем, что в соответствии со статей 78 Конституции СССР территория союзной республики не могла быть изменена без ее согласия. В то же время в связи с незаконными действиями армянских националистов, направленными на отделение НКАО от Азербайджанской ССР, высшие органы центральной власти СССР в своих решениях и постановлениях однозначно подтвердили невозможность изменения существующих границ. Например, 10 января 1990 года Президиум Верховного Совета СССР принял решение "О несоответствии Конституции СССР решений в отношении Нагорного Карабаха, принятых Верховным советом Армянской ССР от 1 декабря 1989 года и 9 января 1990 года", в котором подчеркивалась незаконность попыток отторжения Нагорного Карабаха от Азербайджанской ССР. Это же говорилось и в решении Государственного Совета СССР от 27 ноября 1991 г. и принятом на следующий день постановлении Комитета конституционного надзора СССР.

Таким образом, в условиях, когда одностороннее отделение армян НКАО противоречило советскому законодательству, как кроме введения в заблуждение собственного населения можно охарактеризовать попытки премьер-министра оправдать это Конституцией СССР? Н.Пашинян отмечает, что Облсовет НКАО воспользовался своим правом на самоопределение, но премьер-министр замалчивает, что так называемый "референдум о независимости", проведенный сепаратистами в Нагорном Карабахе 10 декабря 1991 года, был организован без согласия Азербайджана, частью которого юридически являлась эта автономная область, и в нем не приняло участие азербайджанское население края.

Премьер-министр, который отрицает Ходжалинский геноцид и называет его ложью, тем самым по сути игнорирует многие независимые источники, включая армянские, местные и международные СМИ, ставя под сомнение свидетельства очевидцев трагедии. По-видимому, Н.Пашинян не осведомлен и о признании, сделанном в интервью иностранным журналистам тогдашним министром обороны и бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном, который не постеснялся заявить о содеянном: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что ... армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип".

Интересно, что в отличии от своих предшественников Н.Пашинян позиционирует себя перед международным сообществом в качестве приверженца демократических ценностей, ну что же теперь ему надо подтвердить это и деокуппировать территории Азербайджана с тем, чтобы мирные жители вернулись в места своего исконного проживания", - заявила Л.Абдуллаева.