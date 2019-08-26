МИД: Азербайджан не признает т.н. "президентские выборы" в грузинском регионе Абхазия

"МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые "президентские выборы", состоявшиеся 25 августа 2019 года в регионе Абхазия, Грузия, равно как и их результаты".

Как сообщает Report, об этом говорится в тексте заявления МИД Азербайджанской Республики в связи с так называемыми "президентскими выборами" в Абхазии.

"МИД Азербайджана полагает необходимым продолжить переговоры по мирному урегулированию абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.