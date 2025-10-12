МИД Азербайджана выразил соболезнования Катару

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Государству Катар.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

"Мы выражаем соболезнования правительству и народу Государства Катар в связи с трагической гибелью катарских дипломатов в результате дорожно-транспортного происшествия в Египте", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате аварии в Египте погибли три катарских дипломата.