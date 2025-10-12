Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Катару

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2025
    • 10:11
    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Государству Катар.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

    "Мы выражаем соболезнования правительству и народу Государства Катар в связи с трагической гибелью катарских дипломатов в результате дорожно-транспортного происшествия в Египте", - говорится в сообщении.

    Напомним, что в результате аварии в Египте погибли три катарских дипломата.

    Azərbaycan XİN Qətərə başsağlığı verib
    Azerbaijan's Foreign Ministry extends condolences to Qatar

